Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 03 ноября 2014
Лацио
03.11.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
4 : 2
Завершен
Кальяри
7'
С. Маури
25'
М. Клозе
26'
М. Клозе
90'
Эдерсон
48'
Э. Брафхайд (АГ)
84'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
ГОЛ! 4:2!
Эдерсон
Пас отдал
А. Кандрева
90'
Замена
Эдерсон
️️️️
С. Маури
88'
84'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Бенедетти
79'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Л. Крисетиг
Замена
О. Онази
️️️️
С. Лулич
79'
74'
Желтая карточка
С. Бенедетти
72'
Красная карточка
С. Ибарбо
Желтая карточка
С. Лулич
72'
68'
Желтая карточка
Д. Конти
63'
Желтая карточка
Л. Крисетиг
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
62'
58'
Замена
С. Бенедетти
️️️️
Л. Чеппителли
58'
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Писано
56'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
48'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Э. Брафхайд
Желтая карточка
С. де Врей
43'
ГОЛ! 3:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
26'
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Пас отдал
М. Клозе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Кальяри
91
Симоне Коломби
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
13
Симоне Бенедетти
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
18
Алессандро Капелло
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
13
Сиани
28
Брафхайд
6
де Врей
6
Маури
19
Лулич
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
25
Перейринья
11
Клозе
4-3-1-2
22
Краньо
24
Писано
23
Чеппителли
13
Россеттини
29
Мурру
5
Конти
8
Экдаль
12
Крисетиг
7
Коссу
8
Ибарбо
25
Сау
6
Маури
10
Эдерсон
10
Эдерсон
6
Маури
19
Лулич
12
Онази
12
Онази
19
Лулич
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
23
Чеппителли
13
Бенедетти
13
Бенедетти
23
Чеппителли
24
Писано
14
Бальзано
14
Бальзано
24
Писано
12
Крисетиг
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
12
Крисетиг
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
18
Алессандро Капелло
ЦФ
91
Симоне Коломби
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Кальяри
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+