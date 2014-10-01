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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ювентус
Атлетико - Ювентус: обзор матча 01 октября 2014
Атлетико
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ювентус
75'
А. Туран
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
С. Джовинко
90'
+1
Желтая карточка
П. Погба
Замена
Г. Сикейра
️️️️
А. Туран
89'
89'
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ш. Лихтштайнер
87'
Желтая карточка
А. Мората
85'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Суарес
️️️️
М. Манджукич
83'
82'
Замена
А. Мората
️️️️
А. Видаль
78'
Замена
Р. Перейра
️️️️
М. Касерес
ГОЛ! 1:0!
А. Туран
Пас отдал
Хуанфран
75'
Желтая карточка
К. Ансальди
62'
57'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
Р. Гарсия
54'
Замена
А. Гризманн
️️️️
С. Ньигес
51'
12'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-1-4-1
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
5
Тиагу
6
Коке
8
Ньигес
14
Гарсия
66
Туран
9
Манджукич
3-2-3-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
27
Эвра
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
12
Льоренте
32
Тевес
9
Манджукич
4
Суарес
4
Суарес
9
Манджукич
66
Туран
6
Сикейра
6
Сикейра
66
Туран
8
Ньигес
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Ньигес
4
Касерес
37
Перейра
37
Перейра
4
Касерес
23
Видаль
21
Мората
21
Мората
23
Видаль
2
Лихтштайнер
21
Джовинко
21
Джовинко
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Атлетико
Ювентус
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Атлетико - Ювентус
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:30 (прямая)
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