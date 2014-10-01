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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Ливерпуль
Базель - Ливерпуль: обзор матча 01 октября 2014
Базель
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
52'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Ливерпуль
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
А. Хамуди
90'
+2
81'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Л. Маркович
Замена
Д. Калла
️️️️
Б. Эмболо
81'
71'
Желтая карточка
М. Балотелли
70'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
М. Сухи
60'
54'
Желтая карточка
С. Джеррард
ГОЛ! 1:0!
М. Штреллер
52'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Б. Сафари
10'
9'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
18
Ахмед Хамуди
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
9
Марко Штреллер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
3-5-2
31
Вацлик
4
Сафари
17
Сухи
5
Шер
6
Эль-Ненни
34
Джака
20
Фрай
20
Ди
18
Хамуди
7
Эмболо
9
Штреллер
4-2-2-2
22
Миньоле
22
Манкильо
37
Шкртел
6
Ловрен
21
Энрике
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
45
Балотелли
8
Маркович
18
Хамуди
7
Дзуффи
7
Дзуффи
18
Хамуди
7
Эмболо
33
Калла
33
Калла
7
Эмболо
4
Сафари
10
Гонсалес
10
Гонсалес
4
Сафари
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Лаллана
11
Коутиньо
8
Маркович
17
Ламберт
17
Ламберт
8
Маркович
Остались в запасе
Базель
Ливерпуль
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Базель - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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