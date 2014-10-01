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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Реал
Лудогорец - Реал: обзор матча 01 октября 2014
Лудогорец
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Реал
7'
Марселиньо
24'
К. Роналду (П)
77'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Реал
Желтая карточка
Анисе
87'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
М. Александров
82'
Замена
Анисе
️️️️
Ф. Эшпинью
82'
77'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
Марсело
76'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Иско
73'
Желтая карточка
С. Рамос
73'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
Замена
Вандерсон
️️️️
Марселиньо
70'
67'
Замена
К. Бензема
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Ф. Эшпинью
62'
Желтая карточка
Д. Абало
56'
Желтая карточка
С. Дьяков
24'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Й. Минев
10'
10'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
ГОЛ! 1:0!
Марселиньо
Пас отдал
К. Моци
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
15
Александар Александров
ЦЗ
10
Фабиу Эшпинью
ЦП
17
Дани Абало
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
14
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
88
Вандерсон
ЛВ
23
Христо Златински
ЦП
12
Анисе
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-4-1
27
Стоянов
25
Минев
27
Моци
15
Александров
80
Кайсара
77
Александров
10
Эшпинью
84
Марселиньо
18
Дьяков
17
Абало
14
Безьяк
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
10
Модрич
14
Ильярраменди
18
Бэйл
22
Иско
7
Роналду
14
Чичарито
84
Марселиньо
88
Вандерсон
88
Вандерсон
84
Марселиньо
10
Эшпинью
12
Анисе
12
Анисе
10
Эшпинью
77
Александров
7
Мисиджан
7
Мисиджан
77
Александров
10
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
10
Модрич
22
Иско
23
Родригес
23
Родригес
22
Иско
14
Чичарито
9
Бензема
9
Бензема
14
Чичарито
Остались в запасе
Лудогорец
Реал
23
Христо Златински
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
23
Христо Златински
ЦП
99
Хамза Юнес
ЦФ
82
Милан Борян
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Лудогорец - Реал
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Васил Левски
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