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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Краснодар-2 - Жемчужина
Краснодар-2 - Жемчужина: онлайн-трансляция 01 октября 2014
Краснодар-2
01.10.2014, среда, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 10 тур
1 : 4
Отменен
Жемчужина
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Статистика матча Краснодар-2 - Жемчужина
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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