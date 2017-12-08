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    • Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы. «Зенит», «Локо» и ЦСКА – сеяные, «Спартак» – несеяный

    Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы. «Зенит», «Локо» и ЦСКА – сеяные, «Спартак» – несеяный

    Сегодня завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы. По его итогам определились все участники 1/16 финала турнира.

    Россию в плей-офф ЛЕ представят ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Только красно-белые попали в список несеяных, все остальные российские команды – сеяные.

    Сеяные: «Вильярреал» (Испания), «Динамо» К (Украина), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Аталанта» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Виктория» (Чехия), «Арсенал» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Зенит» (Россия), ЦСКА (Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Спортинг» (Португалия).

    Несеяные: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион» (Франция), «Копенгаген» (Дания), ФКСБ (Румыния), «Црвена Звезда» (Сербия), «Марсель» (Франция), «Эстерсунд» (Швеция), «Ницца» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Спартак» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» Д (Германия).

    Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

    Жеребьевка плей-офф турнира состоится 11 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2017 01:33
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    Комментарии (78)
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    mdu86
    1512713891
    Брага-Спартак, Локомотив-Ницца, Зенит-Лион, ЦСКА-Марсель - было бы отлично. Так сказать решить всё здесь и сейчас :) Удачи нашим клубам при жеребьёвке!
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    XaXatyn
    1512714027
    Виктория (Чехия)-Спартак (Россия) Локомотив (Россия)-Селтик (Шотландия) Зенит» (Россия)-Марсель (Франция) ЦСКА (Россия)-Црвена Звезда (Сербия) Хочу такой жребий !
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    prtcs
    1512714376
    Удачи всем.
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    Dimon013
    1512714529
    Попасть на Боруссию и Наполи в 1/16 это серьезная заявка на вылет)))
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    Рубинище
    1512714740
    На первой стадии не напороться бы на всякие Арсеналы с Атлетико, да Боруссию.. очень хочу увидеть наш полуфинал или финал
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    _Marqella_
    1512718104
    ждём 11 декабря, будет интересно !!!))
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    Басмачи
    1512718985
    ПОЖИВЕМ УВИДИМ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ
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    OfaZavr
    1512721155
    ну что ж удачного жребия и интересных соперников всем нашим клубам!
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    fortune-bva
    1512725512
    надо, чтоб наши на Црвену Звезду попали, так сказать за быков отомстить)) и было бы хорошо на французов или португальцев, чтоб рейтинги поправлять)))
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    ologreds
    1694991778
    numo528476
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