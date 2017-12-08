Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы. «Зенит», «Локо» и ЦСКА – сеяные, «Спартак» – несеяный

Сегодня завершился заключительный тур группового этапа Лиги Европы. По его итогам определились все участники 1/16 финала турнира.

Россию в плей-офф ЛЕ представят ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». Только красно-белые попали в список несеяных, все остальные российские команды – сеяные.

Сеяные: «Вильярреал» (Испания), «Динамо» К (Украина), «Брага» (Португалия), «Милан» (Италия), «Аталанта» (Италия), «Локомотив» (Россия), «Виктория» (Чехия), «Арсенал» (Англия), «Зальцбург» (Австрия), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Зенит» (Россия), ЦСКА (Россия), «Атлетико» (Испания), «РБ Лейпциг» (Германия), «Спортинг» (Португалия).

Несеяные: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Лудогорец» (Болгария), АЕК (Греция), «Лион» (Франция), «Копенгаген» (Дания), ФКСБ (Румыния), «Црвена Звезда» (Сербия), «Марсель» (Франция), «Эстерсунд» (Швеция), «Ницца» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Спартак» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Боруссия» Д (Германия).

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.

Жеребьевка плей-офф турнира состоится 11 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.