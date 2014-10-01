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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Бенфика
Байер - Бенфика: обзор матча 01 октября 2014
Байер
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
3 : 1
Завершен
Бенфика
25'
Ш. Кисслинг
34'
Х. Сон
63'
Х. Чалханоглу (П)
62'
Э. Сальвио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бенфика
Желтая карточка
Л. Озтюнали
90'
+2
88'
Желтая карточка
А. Самарис
Замена
Д. Донати
️️️️
Л. Бендер
82'
77'
Замена
А. Самарис
️️️️
Э. Перес
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ш. Кисслинг
76'
71'
Желтая карточка
Э. Сальвио
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Беллараби
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Чалханоглу
63'
62'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сальвио
Желтая карточка
Р. Хильберт
60'
58'
Желтая карточка
Луизао
54'
Желтая карточка
Э. Перес
46'
Замена
Лима
️️️️
Б. Кристанте
46'
Замена
М. Перейра
️️️️
Талиска
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
К. Беллараби
34'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
25'
22'
Желтая карточка
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
94
Талиска
АП
33
Мариньо
ПВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
21
Пицци
АП
15
Ола Джон
ЦФ
9
Лима
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
7
Райнарц
18
Венделл
8
Бендер
10
Чалханоглу
19
Хильберт
7
Сон
38
Беллараби
11
Кисслинг
4-4-2
20
Сезар
4
Луизао
33
Жардел
34
Алмейда
19
Элизеу
4
Кристанте
11
Сальвио
10
Гайтан
33
Перес
33
Мариньо
94
Талиска
8
Бендер
2
Донати
2
Донати
8
Бендер
38
Беллараби
21
Озтюнали
21
Озтюнали
38
Беллараби
11
Кисслинг
18
Дрмич
18
Дрмич
11
Кисслинг
94
Талиска
2
Перейра
2
Перейра
94
Талиска
33
Перес
22
Самарис
22
Самарис
33
Перес
4
Кристанте
9
Лима
9
Лима
4
Кристанте
Остались в запасе
Байер
Бенфика
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
14
Бруну Варела
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
21
Пицци
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
33
Лукас Бёдер
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
21
Пицци
АП
15
Ола Джон
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Байер - Бенфика
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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