Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Боруссия Д
Андерлехт - Боруссия Д: обзор матча 01 октября 2014
Андерлехт
01.10.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
3'
Ч. Иммобиле
69'
А. Рамос
79'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Боруссия Д
82'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
С. Бендер
Замена
Н. Кабаселе
️️️️
А. Митрович
82'
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Рамос
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
И. Конте
73'
72'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ч. Иммобиле
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Рамос
Пас отдал
Л. Пищек
65'
Замена
А. Рамос
️️️️
К. Гросскройц
Желтая карточка
М. Суарес
17'
3'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Кагава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
16
Саша Клестан
ЦП
77
Натан Кабаселе
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
41
Мустафа Амини
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-3-3
1
Прото
99
Мбемба
3
Дешахт
17
Нуйтинк
31
Нахар
26
Прат
16
Дефур
8
Тилеманс
7
Суарес
15
Конте
9
Митрович
3-3-1-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
3
Суботич
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
29
Шмельцер
6
Гросскройц
10
Кагава
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Митрович
77
Кабаселе
77
Кабаселе
9
Митрович
15
Конте
18
Ашампонг
18
Ашампонг
15
Конте
5
Бендер
15
Хуммельс
15
Хуммельс
5
Бендер
9
Иммобиле
37
Дурм
37
Дурм
9
Иммобиле
6
Гросскройц
20
Рамос
20
Рамос
6
Гросскройц
Остались в запасе
Андерлехт
Боруссия Д
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
Остались в запасе
41
Мустафа Амини
ЦП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Андерлехт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+