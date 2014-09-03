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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Латвия - Армения
Латвия - Армения: обзор матча 03 сентября 2014
Латвия
03.09.2014, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Латвия - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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