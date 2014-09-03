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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Азербайджан
Россия - Азербайджан: обзор матча 03 сентября 2014
Россия
03.09.2014, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Азербайджан
6'
А. Кержаков
12'
А. Кержаков
39'
С. Игнашевич
82'
В. Гранат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Азербайджан
Замена
А. Ионов
️️️️
Д. Черышев
83'
ГОЛ! 4:0!
В. Гранат
Пас отдал
А. Самедов
82'
78'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
В. Надиров
Замена
А. Самедов
️️️️
Д. Полоз
75'
69'
Замена
М. Шукуров
️️️️
Р. Абышов
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Комбаров
68'
56'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
Ч. Озкара
46'
Замена
В. Джавадов
️️️️
Р. Дадашов
46'
Замена
Г. Гараев
️️️️
И. Гиртимов
Замена
М. Оздоев
️️️️
О. Шатов
46'
Замена
В. Гранат
️️️️
С. Игнашевич
46'
Замена
Ю. Лодыгин
️️️️
И. Акинфеев
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Игнашевич
Пас отдал
А. Дзагоев
39'
Желтая карточка
Д. Полоз
29'
ГОЛ! 2:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Черышев
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Комбаров
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Денис Черышев
ЛВ
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
14
Рашад Садыгов
(К)
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ПЗ
17
Вугар Надиров
ЛП
0
Руслан Амирджанов
ОП
0
Руслан Абышов
ОП
0
Чихан Озкара
ЦП
13
Дмитрий Назаров
ПП
10
Руфат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Россия
16
Артем Ребров
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
3
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Магомед Оздоев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
20
Уфук Будак
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
0
Махир Шукуров
ПЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
0
Вагиф Джавадов
ЦФ
4-3-2-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
24
Березуцкий
4
Игнашевич
19
Смольников
8
Глушаков
17
Шатов
9
Дзагоев
6
Черышев
7
Полоз
11
Кержаков
4-2-3-1
1
Агаев
15
Гусейнов
14
Садыгов
3
Рамалданов
8
Гиртимов
0
Амирджанов
0
Абышов
13
Назаров
0
Озкара
17
Надиров
10
Дадашов
1
Акинфеев
12
Лодыгин
12
Лодыгин
1
Акинфеев
4
Игнашевич
14
Гранат
14
Гранат
4
Игнашевич
23
Комбаров
3
Паршивлюк
3
Паршивлюк
23
Комбаров
17
Шатов
7
Оздоев
7
Оздоев
17
Шатов
7
Полоз
19
Самедов
19
Самедов
7
Полоз
6
Черышев
20
Ионов
20
Ионов
6
Черышев
0
Абышов
0
Шукуров
0
Шукуров
0
Абышов
0
Озкара
16
Гусейнов
16
Гусейнов
0
Озкара
8
Гиртимов
2
Гараев
2
Гараев
8
Гиртимов
8
Гиртимов
19
Амиргулиев
19
Амиргулиев
8
Гиртимов
17
Надиров
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
17
Надиров
10
Дадашов
0
Джавадов
0
Джавадов
10
Дадашов
Остались в запасе
Россия
Азербайджан
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
20
Уфук Будак
ЦЗ
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
5
Андрей Семенов
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Юрий Газинский
ЦП
20
Максим Канунников
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
20
Уфук Будак
ЦЗ
23
Салахат Агаев
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Россия - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Первый канал" 19:00 (прямая)
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