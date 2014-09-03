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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Аргентина
Германия - Аргентина: обзор матча 03 сентября 2014
Германия
03.09.2014, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Аргентина
52'
А. Шюррле
78'
М. Гетце
20'
С. Агуэро
40'
Э. Ламела
47'
Ф. Фернандес
50'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Аргентина
85'
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Ди Мария
83'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
С. Агуэро
80'
Замена
М. Андухар
️️️️
С. Ромеро
ГОЛ! 2:4!
М. Гетце
78'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Б. Хеведес
77'
77'
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
П. Хавьер Сабалета
76'
Травма
П. Хавьер Сабалета
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Кроос
71'
Желтая карточка
Л. Подольски
70'
69'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Э. Ламела
Замена
Т. Мюллер
️️️️
А. Шюррле
58'
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Гомес
57'
ГОЛ! 1:4!
А. Шюррле
52'
50'
ГОЛ! 0:4!
А. Ди Мария
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
47'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фернандес
Пас отдал
А. Ди Мария
46'
Замена
А. Фернандес
️️️️
Э. Перес
Замена
Р. Вайденфеллер
️️️️
М. Нойер
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ламела
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Л. Подольски
️️️️
Ю. Дракслер
33'
Травма
Ю. Дракслер
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Ю. Дракслер
19'
17'
Желтая карточка
М. Демичелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Эрик Дурм
ПЗ
0
Кевин Гросскройц
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марко Ройс
АП
9
Андре Шюррле
ПП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Германия
22
Роман Вайденфеллер
ВР
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
19
Себастьян Руди
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
15
Дурм
4
Хеведес
4
Гинтер
0
Гросскройц
0
Крамер
8
Кроос
9
Шюррле
7
Дракслер
11
Ройс
23
Гомес
4-1-2-2-1
9
Ромеро
4
Сабалета
17
Фернандес
15
Демичелис
16
Рохо
14
Маскерано
15
Перес
5
Билья
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Агуэро
1
Нойер
22
Вайденфеллер
22
Вайденфеллер
1
Нойер
4
Хеведес
2
Рюдигер
2
Рюдигер
4
Хеведес
8
Кроос
19
Руди
19
Руди
8
Кроос
23
Гомес
11
Гетце
11
Гетце
23
Гомес
7
Дракслер
10
Подольски
10
Подольски
7
Дракслер
9
Шюррле
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Шюррле
9
Ромеро
23
Андухар
23
Андухар
9
Ромеро
4
Сабалета
0
Кампаньяро
0
Кампаньяро
4
Сабалета
15
Перес
8
Фернандес
8
Фернандес
15
Перес
8
Ламела
5
Гаго
5
Гаго
8
Ламела
9
Агуэро
20
Гайтан
20
Гайтан
9
Агуэро
11
Ди Мария
0
Альварес
0
Альварес
11
Ди Мария
Остались в запасе
Германия
Аргентина
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
Остались в запасе
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Германия - Аргентина
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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