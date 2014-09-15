Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Вест Хэм
Халл Сити - Вест Хэм: обзор матча 15 сентября 2014
Халл Сити
15.09.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
39'
А. Эрнандес
65'
М. Диаме
50'
Э. Валенсия
67'
К. Дэйвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вест Хэм
90'
+3
Желтая карточка
У. Рид
Желтая карточка
Д. Ливермор
90'
+2
87'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Д. Сахо
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
А. Эрнандес
79'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
М. Диаме
79'
76'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Г. Демель
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Дэйвис
ГОЛ! 2:1!
М. Диаме
65'
62'
Замена
А. Сонг
️️️️
М. Сарате
Желтая карточка
Э. Робертсон
60'
Замена
Р. Брэди
️️️️
С. Куинн
58'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
54'
50'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
С. Даунинг
ГОЛ! 1:0!
А. Эрнандес
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Гастон Рамирес
АП
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-1-3-2
1
МакГрегор
3
Робертсон
33
Дэйвис
20
Доусон
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
17
Диаме
23
Куинн
23
Хаддлстоун
18
Елавич
11
Эрнандес
4-1-2-3
13
Адриан
55
Демель
23
Рид
5
Томкинс
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
19
Даунинг
9
Сарате
13
Валенсия
25
Сахо
23
Куинн
11
Брэди
11
Брэди
23
Куинн
11
Эрнандес
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
11
Эрнандес
17
Диаме
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Диаме
55
Демель
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
55
Демель
25
Сахо
31
Амалфитано
31
Амалфитано
25
Сахо
9
Сарате
8
Сонг
8
Сонг
9
Сарате
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Хэм
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Халл Сити - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Вест Хэм
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+