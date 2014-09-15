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Амкар-Пермь - Урал
Амкар-Пермь - Урал: обзор матча 15 сентября 2014
Амкар-Пермь
15.09.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Урал
5'
Д. Дзахов
31'
Г. Пеев
11'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Урал
Замена
М. Якубко
️️️️
Б. Йовичич
79'
78'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
В. Хозин
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Коломейцев
74'
Замена
Я. Гол
️️️️
Г. Пеев
61'
59'
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Ерохин
51'
Желтая карточка
А. Фидлер
46'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Сапета
44'
Желтая карточка
Г. Асеведо
Желтая карточка
Т. Фибел
44'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пеев
31'
14'
Желтая карточка
А. Ерохин
11'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:0!
Д. Дзахов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛАЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Александр Коломейцев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
9
Марко Симоновски
ЦФ
26
Мартин Якубко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-3-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
97
Фибел
21
Белоруков
31
Вавржиняк
32
Йовичич
88
Киреев
71
Дзахов
7
Пеев
18
Коломейцев
4-1-3-1-1
12
Заболотный
14
Фонтанелло
6
Оттесен
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
10
Манучарян
41
Сапета
30
Асеведо
21
Ерохин
90
Смолов
7
Пеев
5
Гол
5
Гол
7
Пеев
32
Йовичич
26
Якубко
26
Якубко
32
Йовичич
18
Коломейцев
31
Соломатин
31
Соломатин
18
Коломейцев
2
Хозин
99
Ярошенко
99
Ярошенко
2
Хозин
41
Сапета
10
Лунгу
10
Лунгу
41
Сапета
21
Ерохин
2
Гогниев
2
Гогниев
21
Ерохин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
9
Марко Симоновски
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Урал
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Уфа
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25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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