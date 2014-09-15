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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Палермо
Верона - Палермо: обзор матча 15 сентября 2014
Верона
15.09.2014, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
41'
Л. Тони
78'
Э. Пизано (АГ)
18'
Ф. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Палермо
Желтая карточка
М. Оббади
90'
+3
87'
Замена
С. Макиенок
️️️️
З. Феддаль
87'
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Э. Пизано
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
Хуанито
82'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Пизано
78'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Э. Халлфредссон
77'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
73'
Желтая карточка
Р. Маркес Пинто
73'
70'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Больцони
Замена
Н. Лопес
️️️️
Л. Христодулопулос
66'
Желтая карточка
А. Агостини
44'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
41'
32'
Желтая карточка
З. Феддаль
24'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
18'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
Э. Пизано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
21
Мунир Оббади
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-1-1
21
Оббади
33
Агостини
4
Маркес
18
Морас
27
Мартич
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
7
Христодулопулос
21
Хуанито
18
Тони
3-2-3-1-1
70
Соррентино
19
Терци
4
Анджелкович
5
Пизано
3
Феддаль
5
Дапрела
8
Баррето
19
Больцони
30
Ригони
20
Васкес
21
Дибала
20
Халлфредссон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
20
Халлфредссон
21
Хуанито
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
21
Хуанито
7
Христодулопулос
11
Лопес
11
Лопес
7
Христодулопулос
5
Пизано
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
5
Пизано
19
Больцони
11
Белотти
11
Белотти
19
Больцони
3
Феддаль
24
Макиенок
24
Макиенок
3
Феддаль
Остались в запасе
Верона
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Нене
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Верона - Палермо
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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