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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Депортиво
Эйбар - Депортиво: обзор матча 15 сентября 2014
Эйбар
15.09.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
13'
Х. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Депортиво
88'
Желтая карточка
Сидней
85'
Замена
Р. Канелья
️️️️
Хуанфран
79'
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Сауль
️️️️
Д. Гарсия
77'
70'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Домингес
59'
Замена
И. Куэнка
️️️️
И. Кавалейру
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
Анхель
57'
55'
Желтая карточка
Э. Поштига
Замена
Д. Ньето
️️️️
А. Капа
46'
32'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
16'
Желтая карточка
И. Кавалейру
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Домингес
Пас отдал
Э. Поштига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Йон Эррасти
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
11
Сауль
ЦП
23
Дани Ньето
ЦФ
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-2-3-2
1
Ирурета
16
Навас
2
Боведа
22
Абрахам
6
Альбентоса
2
Капа
14
Дани Гарсия
23
Хави Лара
14
Эррасти
9
Анхель
10
Арруабаррена
4-4-2
1
Люкс
26
Сидней
22
Лопо
15
Лауре
16
Луизиньо
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
28
Домингес
6
Медуньянин
9
Поштига
8
Иван Кавалейру
2
Капа
23
Ньето
23
Ньето
2
Капа
9
Анхель
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
9
Анхель
14
Дани Гарсия
11
Сауль
11
Сауль
14
Дани Гарсия
24
Хуанфран
15
Канелья
15
Канелья
24
Хуанфран
28
Домингес
6
Родригес
6
Родригес
28
Домингес
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
7
Куэнка
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Эйбар
Депортиво
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
9
Точе
ЦФ
31
Фабри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
9
Точе
ЦФ
31
Фабри
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Виктор Фернандес
Статистика матча Эйбар - Депортиво
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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