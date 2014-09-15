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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
Ахмат - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 15 сентября 2014
Ахмат
15.09.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
Желтая карточка
В. Кулик
90'
+2
Замена
Г. Букур
️️️️
Секу
Желтая карточка
Р. Уциев
89'
88'
Замена
И. Армаш
️️️️
Данило
Замена
Кану
️️️️
М. Рыбус
86'
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
84'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Адилсон
78'
64'
Вторая желтая
Ш. Каборе
60'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Хубулов
57'
Желтая карточка
Шандао
30'
Желтая карточка
М. Рабиу
14'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
26
Секу
ЛП
55
Владислав Кулик
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
99
Данило
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-4-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
24
Коморовски
13
Семенов
30
Кудряшов
8
Маурисио
21
Адилсон
40
Уциев
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
3-2-4-1
31
Беленов
38
Ещенко
44
Шунич
2
Шандао
55
Кулик
19
Рабиу
88
Хубулов
77
Каборе
23
Соснин
26
Секу
99
Данило
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
31
Рыбус
10
Кану
10
Кану
31
Рыбус
21
Адилсон
18
Бокила
18
Бокила
21
Адилсон
99
Данило
5
Армаш
5
Армаш
99
Данило
88
Хубулов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Хубулов
26
Секу
11
Букур
11
Букур
26
Секу
Остались в запасе
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Кубань (ЛФЛ)
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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