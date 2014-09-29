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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Торпедо
Рубин - Торпедо: обзор матча 29 сентября 2014
Рубин
29.09.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Торпедо
68'
К. Эдуардо
87'
Благо
15'
Д. Стеванович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Торпедо
Замена
С. Кисляк
️️️️
В. Дядюн
90'
89'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Комбаров
ГОЛ! 2:1!
Благо
87'
Желтая карточка
С. Кверквелия
85'
Желтая карточка
Благо
77'
Желтая карточка
К. Эдуардо
69'
ГОЛ! 1:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
И. Портнягин
68'
52'
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Билялетдинов
51'
Травма
Д. Билялетдинов
46'
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Кацалапов
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Жевнов
18'
Желтая карточка
Е. Тараканов
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Стеванович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
40
Благо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
16
Далибор Стеванович
ОП
55
Егор Тараканов
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
5
Иван Франьич
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
61
Карадениз
21
Оздоев
40
Благо
22
Эдуардо
17
Дядюн
97
Портнягин
4-2-2-2
30
Жевнов
3
Кокошка
99
Новосельцев
44
Рыков
34
Кацалапов
16
Стеванович
55
Тараканов
9
Комбаров
14
Билялетдинов
27
Мирзов
99
Шевченко
17
Дядюн
15
Кисляк
15
Кисляк
17
Дядюн
34
Кацалапов
71
Багаев
71
Багаев
34
Кацалапов
14
Билялетдинов
4
Фомин
4
Фомин
14
Билялетдинов
9
Комбаров
10
Давыдов
10
Давыдов
9
Комбаров
Остались в запасе
Рубин
Торпедо
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Угу Виейра
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Николай Савичев
Статистика матча Рубин - Торпедо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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