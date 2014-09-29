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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Парма
Удинезе - Парма: обзор матча 29 сентября 2014
Удинезе
29.09.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 5 тур
4 : 2
Завершен
Парма
28'
А. Ди Натале
45'
А. Ди Натале
58'
Т. Арто
84'
С. Теро
22'
Х. Маури
45+4'
А. Кассано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Парма
Замена
Д. Паскуале
️️️️
Гильерме
87'
ГОЛ! 4:2!
С. Теро
84'
77'
Вторая желтая
А. Аква
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
71'
Замена
М. Домицци
️️️️
П. Коне
66'
65'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
К. Хоркера
61'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
П. Де Челье
ГОЛ! 3:2!
Т. Арто
Пас отдал
С. Видмер
58'
46'
Замена
Ф. Сантакроче
️️️️
П. Мендеш
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Кассано
Желтая карточка
С. Видмер
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
45'
Желтая карточка
П. Коне
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Э. Агьеманг-Баду
28'
23'
Желтая карточка
А. Аква
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Маури
Пас отдал
А. Кассано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
9
Массимо Кода
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Кристобаль Хоркера
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Парма
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
33
Лукас Соуза
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-4-2
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
28
Арто
4
Пирис
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
33
Коне
8
Гильерме
10
Ди Натале
77
Теро
3-2-2-3
83
Миранте
6
Лукарелли
27
Фелипе
3
Мендеш
18
Гобби
29
Де Челье
4
Маури
18
Аква
14
Хоркера
99
Кассано
9
Кода
8
Гильерме
26
Паскуале
26
Паскуале
8
Гильерме
33
Коне
6
Домицци
6
Домицци
33
Коне
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
3
Мендеш
27
Сантакроче
27
Сантакроче
3
Мендеш
14
Хоркера
14
Галлоппа
14
Галлоппа
14
Хоркера
29
Де Челье
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
29
Де Челье
Остались в запасе
Удинезе
Парма
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
Остались в запасе
33
Лукас Соуза
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
91
Алессандро Якобуччи
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Удинезе - Парма
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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