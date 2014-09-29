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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Крылья Советов
Оренбург - Крылья Советов: обзор матча 29 сентября 2014
Оренбург
29.09.2014, понедельник, 14:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
32'
А. Чочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Крылья Советов
Желтая карточка
Д. Андреев
90'
+1
90'
+1
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Яхович
85'
Замена
А. Елисеев
️️️️
А. Чочиев
Желтая карточка
Х. Аппаев
81'
Замена
М. Шогенов
️️️️
В. Парняков
77'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
74'
64'
Желтая карточка
Г. Габулов
61'
Желтая карточка
Д. Ятченко
Замена
Д. Кабутов
️️️️
С. Бреев
46'
Желтая карточка
К. Ахмедов
44'
Замена
К. Ахмедов
️️️️
А. Ойеволе
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Чочиев
Желтая карточка
А. Малых
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
6
Бруно Телес
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
3-3-3-1
98
Абакумов
10
Парняков
15
Андреев
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
30
Друзин
23
Бреев
14
Коронов
22
Кобялко
4-2-1-2-1
1
Вавилин
33
Ятченко
12
Симайс
25
Концедалов
6
Телес
15
Цаллагов
20
Померко
8
Габулов
11
Чочиев
31
Ткачук
18
Яхович
23
Бреев
70
Кабутов
70
Кабутов
23
Бреев
58
Ойеволе
3
Ахмедов
3
Ахмедов
58
Ойеволе
10
Парняков
8
Шогенов
8
Шогенов
10
Парняков
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
11
Чочиев
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Чочиев
18
Яхович
12
Корниленко
12
Корниленко
18
Яхович
Остались в запасе
Оренбург
Крылья Советов
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Оренбург - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Газовик
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