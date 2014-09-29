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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сахалин - Тюмень
Сахалин - Тюмень: обзор матча 29 сентября 2014
Сахалин
29.09.2014, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сахалин - Тюмень
90'
+1
Желтая карточка
М. Канаев
90'
+1
Замена
Д. Зарва
️️️️
Клейтон
Замена
Л. Джаркава
️️️️
Н. Саталкин
86'
Желтая карточка
З. Арзиани
82'
Замена
А. Михеев
️️️️
Г. Гогичаев
81'
74'
Замена
В. Коробка
️️️️
Е. Савин
Замена
Д. Скепский
️️️️
А. Гаглоев
71'
69'
Желтая карточка
С. Голяткин
62'
Желтая карточка
В. Кулешов
Замена
Е. Кобзарь
️️️️
С. Виноградов
55'
46'
Замена
В. Кулешов
️️️️
А. Шляпкин
46'
Замена
Н. Теленков
️️️️
О. Самсонов
38'
Желтая карточка
Клейтон
31'
Желтая карточка
А. Шляпкин
Желтая карточка
Э. Мамаев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сахалин
39
Евгений Фролов
ВР
21
Алексей Корбут
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
17
Эльдар Мамаев
ЦЗ
33
Константин Пархоменко
ЦП
3
Муртази Алахвердов
ЦП
11
Сергей Виноградов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Тюмень
1
Ренат Соколов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
11
Клейтон
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Сахалин
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
34
Никита Дроздов
ОП
10
Денис Скепский
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
7
Владимир Кулешов
ЦЗ
11
Владимир Коробка
ЛП
20
Никита Теленков
ЛП
7
Сергей Данилов
ПП
15
Дмитрий Зарва
ЦФ
3-5-1-1
39
Фролов
21
Корбут
29
Мищенко
17
Мамаев
3
Алахвердов
11
Виноградов
11
Гаглоев
25
Арзиани
33
Пархоменко
87
Саталкин
15
Гогичаев
2-1-4-1-2
1
Соколов
77
Павленко
55
Гузь
17
Канаев
36
Самсонов
13
Шляпкин
4
Кленкин
11
Клейтон
3
Голяткин
9
Мамтов
99
Савин
11
Гаглоев
10
Скепский
10
Скепский
11
Гаглоев
11
Виноградов
92
Кобзарь
92
Кобзарь
11
Виноградов
15
Гогичаев
90
Михеев
90
Михеев
15
Гогичаев
87
Саталкин
88
Джаркава
88
Джаркава
87
Саталкин
11
Клейтон
15
Зарва
15
Зарва
11
Клейтон
13
Шляпкин
7
Кулешов
7
Кулешов
13
Шляпкин
99
Савин
11
Коробка
11
Коробка
99
Савин
36
Самсонов
20
Теленков
20
Теленков
36
Самсонов
Остались в запасе
Сахалин
Тюмень
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Игорь Телков
ВР
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
34
Никита Дроздов
ОП
12
Андрей Кондратюк
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
35
Игорь Телков
ВР
7
Сергей Данилов
ПП
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Сахалин - Тюмень
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сахалин
4 : 0
03.11.2024
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Сахалин
1 : 0
27.10.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сахалин
1 : 0
20.10.2024
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Химки-М
1 : 0
06.10.2024
Сахалин
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Родина
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