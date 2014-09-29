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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Томь
Шинник - Томь: обзор матча 29 сентября 2014
Шинник
29.09.2014, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Томь
87'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Баженов
81'
Замена
А. Черевко
️️️️
И. Темников
Замена
Е. Ятченко
️️️️
И. Горбатенко
72'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
62'
61'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
В. Сорокин
Замена
Д. Гриднев
️️️️
В. Корытько
60'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Н. Маляров
46'
Желтая карточка
В. Корытько
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
15
Валерий Сорокин
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Томь
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Артур Валикаев
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-3-2-1
1
Малышев
2
Ндри
33
Ламанж
40
Тимошин
33
Гапон
20
Войдель
7
Маляров
10
Корытько
57
Деобальд
23
Горбатенко
22
Самодин
2-1-5-2
1
Солосин
21
Миланов
11
Темников
44
Башкиров
15
Сорокин
34
Сабитов
2
Димидко
73
Шарипов
32
Баженов
72
Голышев
39
Михалев
23
Горбатенко
97
Ятченко
97
Ятченко
23
Горбатенко
10
Корытько
56
Гриднев
56
Гриднев
10
Корытько
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
7
Маляров
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
7
Маляров
15
Сорокин
33
Нехайчик
33
Нехайчик
15
Сорокин
11
Темников
26
Черевко
26
Черевко
11
Темников
32
Баженов
32
Саная
32
Саная
32
Баженов
Остались в запасе
Шинник
Томь
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
10
Артур Рылов
ПП
Остались в запасе
12
Арби Межиев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Шинник
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