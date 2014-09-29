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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - СКА-Хабаровск
Волга - СКА-Хабаровск: обзор матча 29 сентября 2014
Волга
29.09.2014, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
6 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
5'
И. Кухарчук
16'
А. Саркисов
25'
Д. Полянин
34'
А. Козлов
37'
А. Саркисов
62'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Д. Кураев
88'
Замена
А. Чурин
️️️️
Э. Суханов
75'
Замена
Д. Кураев
️️️️
Леандро
66'
ГОЛ! 6:0!
И. Кухарчук
62'
57'
Желтая карточка
М. Трусевич
Замена
М. Уридия
️️️️
И. Петров
51'
41'
Замена
А. Агапов
️️️️
А. Козорез
40'
Замена
М. Трусевич
️️️️
К. Аладашвили
39'
Замена
В. Кричмарь
️️️️
Г. Рухаиа
ГОЛ! 5:0!
А. Саркисов
37'
ГОЛ! 4:0!
А. Козлов
34'
ГОЛ! 3:0!
Д. Полянин
25'
21'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
А. Гайдаш
ГОЛ! 2:0!
А. Саркисов
16'
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
31
Леандро
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
19
Василий Плетин
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Андрей Гайдаш
ПП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Волга
27
Михаил Комаров
ВР
4
Дмитрий Кураев
ЦЗ
53
Андрей Чурин
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
28
Вадим Кричмарь
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Нигматуллин
3
Джалилов
77
Прошин
66
Жестоков
6
Полянин
18
Суханов
10
Петров
31
Леандро
44
Кухарчук
32
Козлов
11
Саркисов
3-2-5
40
Козорез
10
Никифоров
11
Аладашвили
3
Удалый
5
Купчин
85
Попов
90
Гайдаш
4
Рухаиа
13
Замалиев
19
Плетин
7
Гогуа
18
Суханов
53
Чурин
53
Чурин
18
Суханов
10
Петров
25
Уридия
25
Уридия
10
Петров
31
Леандро
4
Кураев
4
Кураев
31
Леандро
4
Рухаиа
28
Кричмарь
28
Кричмарь
4
Рухаиа
40
Козорез
16
Агапов
16
Агапов
40
Козорез
11
Аладашвили
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Аладашвили
90
Гайдаш
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
90
Гайдаш
Остались в запасе
Волга
СКА-Хабаровск
27
Михаил Комаров
ВР
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Остались в запасе
27
Михаил Комаров
ВР
Остались в запасе
44
Лаша Имедашвили
ЦФ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Статистика матча Волга - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Локомотив
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