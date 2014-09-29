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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити - Ньюкасл: обзор матча 29 сентября 2014
Сток Сити
29.09.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
15'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ньюкасл
Замена
У. Ассаиди
️️️️
В. Мозес
82'
74'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Р. Кабелла
68'
Замена
Г. Обертан
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Г. Уилэн
64'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
61'
60'
Желтая карточка
П. Сиссе
46'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Э. Ривьер
41'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Диуф
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
В. Мозес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
7
Стивен Айрленд
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Муниеса
27
Бардсли
12
Уилэн
16
Адам
15
Н'Зонзи
11
Мозес
92
Диуф
15
Крауч
4-3-1-2
23
Крул
2
Колоччини
22
Янмат
5
Уильямсон
14
Дамметт
24
Тиоте
17
Сиссоко
4
Коулбэк
5
Кабелла
94
Гуффран
97
Ривьер
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
11
Мозес
24
Ассаиди
24
Ассаиди
11
Мозес
92
Диуф
7
Арнаутович
7
Арнаутович
92
Диуф
94
Гуффран
32
Обертан
32
Обертан
94
Гуффран
97
Ривьер
61
Сиссе
61
Сиссе
97
Ривьер
5
Кабелла
10
Амеоби
10
Амеоби
5
Кабелла
Остались в запасе
Сток Сити
Ньюкасл
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
29
Томас Соренсен
ВР
6
Роберт Хут
ЦЗ
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Сток Сити - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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