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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 29 сентября 2014
Палермо
29.09.2014, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 4
Завершен
Лацио
45'
Ф. Джорджевич
75'
Ф. Джорджевич
83'
Ф. Джорджевич
90+2'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
Желтая карточка
Ф. Васкес
90'
+2
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
М. Пароло
Пас отдал
К. Ледесма
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Э. Баррето
83'
83'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Джорджевич
82'
Замена
К. Ледесма
️️️️
С. Маури
79'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
77'
Замена
М. Сиани
️️️️
Э. Брафхайд
Замена
С. Макиенок
️️️️
П. Дибала
76'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
С. Лулич
65'
Желтая карточка
Л. Цана
64'
Желтая карточка
С. Маури
58'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Лазаар
56'
45'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джорджевич
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Морганелла
42'
20'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Андреа Белотти
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
3
Феддаль
19
Терци
4
Анджелкович
30
Ригони
8
Баррето
33
Лазаар
89
Морганелла
20
Васкес
21
Дибала
11
Белотти
4-5-1
22
Маркетти
6
де Врей
39
Каванда
27
Цана
28
Брафхайд
87
Кандрева
19
Лулич
16
Пароло
12
Онази
6
Маури
20
Джорджевич
33
Лазаар
33
Эмерсон
33
Эмерсон
33
Лазаар
21
Дибала
24
Макиенок
24
Макиенок
21
Дибала
8
Баррето
19
Квайсон
19
Квайсон
8
Баррето
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
28
Брафхайд
13
Сиани
13
Сиани
28
Брафхайд
6
Маури
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Маури
Остались в запасе
Палермо
Лацио
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Палермо - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Ренцо Барбера
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