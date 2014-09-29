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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Луч
Волгарь - Луч: обзор матча 29 сентября 2014
Волгарь
29.09.2014, понедельник, 20:30
Россия. ФНЛ, 12 тур
2 : 1
Завершен
Луч
26'
А. Алхазов
53'
А. Алхазов
32'
А. Мязин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Луч
86'
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Байрамян
83'
Замена
С. Сикач
️️️️
А. Алхазов
79'
75'
Красная карточка
Г. Тетрашвили
Вторая желтая
С. Бучнев
75'
Желтая карточка
Д. Иванов
75'
Желтая карточка
Х. Байрамян
75'
70'
Замена
К. Акопян
️️️️
Нивалдо
Желтая карточка
С. Бучнев
65'
63'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Р. Корян
Замена
Д. Кириленко
️️️️
А. Коломийченко
62'
58'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Аверьянов
Замена
Т. Букия
️️️️
И. Лукьяновс
57'
Желтая карточка
А. Денисов
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Алхазов
53'
Желтая карточка
А. Жиров
39'
Желтая карточка
А. Коломийченко
35'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Мязин
ГОЛ! 1:0!
А. Алхазов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Луч
1
Денис Книга
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
19
Карен Акопян
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
3-2-3-1-1
71
Бучнев
2
Жиров
71
Денисов
13
Иванов
32
Терехов
2
Догузов
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
34
Алейник
19
Байрамян
13
Алхазов
4-3-3
1
Книга
25
Семочко
24
Мирошниченко
23
Джиоев
12
Пономаренко
4
Славнов
3
Тетрашвили
11
Аверьянов
6
Нивалдо
87
Мязин
9
Корян
15
Коломийченко
33
Кириленко
33
Кириленко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
10
Букия
10
Букия
10
Лукьяновс
13
Алхазов
88
Сикач
88
Сикач
13
Алхазов
19
Байрамян
88
Болов
88
Болов
19
Байрамян
6
Нивалдо
19
Акопян
19
Акопян
6
Нивалдо
11
Аверьянов
8
Бурченко
8
Бурченко
11
Аверьянов
9
Корян
33
Гаракоев
33
Гаракоев
9
Корян
Остались в запасе
Волгарь
Луч
10
Руслан Газзаев
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
Статистика матча Волгарь - Луч
6
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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