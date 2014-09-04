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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Нидерланды
Италия - Нидерланды: обзор матча 04 сентября 2014
Италия
04.09.2014, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Нидерланды
3'
Ч. Иммобиле
10'
Д. Де Росси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Нидерланды
84'
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Вейналдум
80'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Р. ван Перси
Замена
С. Джовинко
️️️️
Ч. Иммобиле
77'
Желтая карточка
М. Верратти
74'
Замена
М. Дестро
️️️️
С. Дзадза
73'
72'
Замена
Г. ван дер Вил
️️️️
Д. Янмат
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дармиан
72'
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Де Шильо
67'
Замена
М. Пароло
️️️️
Д. Де Росси
67'
63'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
М. Верратти
️️️️
К. Маркизио
63'
12'
Замена
Й. Велтман
️️️️
Д. Ленс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Де Росси
10'
9'
Красная карточка
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Де Росси
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПАЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
7
Симоне Дзадза
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЛП
6
Найджел Де Йонг
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
7
Джермейн Ленс
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Италия
0
Даниэле Паделли
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
23
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Андреа Поли
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Маттиа Дестро
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
18
Лерой Фер
ОП
14
Дэви Классен
АП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
4-2-2-2
1
Сиригу
0
Астори
19
Бонуччи
13
Раноккия
2
Де Шильо
16
Де Росси
13
Дармиан
23
Джаккерини
8
Маркизио
17
Иммобиле
7
Дзадза
4-1-3-2
13
Силлессен
0
Янмат
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
17
Блинд
6
Де Йонг
0
Кейт
10
Снейдер
8
Вейналдум
7
Ленс
9
ван Перси
2
Де Шильо
23
Паскуаль
23
Паскуаль
2
Де Шильо
16
Де Росси
18
Пароло
18
Пароло
16
Де Росси
8
Маркизио
6
Верратти
6
Верратти
8
Маркизио
13
Дармиан
6
Кандрева
6
Кандрева
13
Дармиан
17
Иммобиле
10
Джовинко
10
Джовинко
17
Иммобиле
7
Дзадза
22
Дестро
22
Дестро
7
Дзадза
6
Де Йонг
0
Питерс
0
Питерс
6
Де Йонг
7
Ленс
2
Велтман
2
Велтман
7
Ленс
0
Янмат
2
ван дер Вил
2
ван дер Вил
0
Янмат
8
Вейналдум
18
Фер
18
Фер
8
Вейналдум
9
ван Перси
17
Нарсинг
17
Нарсинг
9
ван Перси
Остались в запасе
Италия
Нидерланды
0
Даниэле Паделли
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
11
Андреа Поли
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
0
Даниэле Паделли
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
11
Андреа Поли
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
14
Дэви Классен
АП
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
12
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Италия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Сан Никола
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