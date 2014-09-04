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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн: обзор матча 04 сентября 2014
Босния и Герцеговина
04.09.2014, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Стадион:
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Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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