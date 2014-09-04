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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Австралия
Бельгия - Австралия: обзор матча 04 сентября 2014
Бельгия
04.09.2014, четверг, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Австралия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бельгия - Австралия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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