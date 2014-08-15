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Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
Мордовия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 15 августа 2014
Мордовия
15.08.2014, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
Замена
Г. Букур
️️️️
И. Попов
79'
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Рабиу
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Мухаметшин
78'
Травма
Р. Мухаметшин
77'
76'
Замена
А. Соснин
️️️️
В. Игнатьев
69'
Красная карточка
Данило
Желтая карточка
И. Шитов
69'
Замена
Е. Луценко
️️️️
М. Дональд
63'
Замена
М. Перендиа
️️️️
Р. Нахушев
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
90
Данило
ЛП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
84
Олег Власов
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
77
Шарль Каборе
ЦП
99
Данило
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
88
Алексей Иванов
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
4-3-2-1
1
Коченков
32
Ломич
5
Васин
55
Нахушев
24
Шитов
18
Ниассе
6
Ле Таллек
20
Дональд
90
Данило
84
Власов
23
Мухаметшин
3-4-2-1
31
Беленов
20
Игнатьев
44
Шунич
2
Шандао
38
Ещенко
19
Рабиу
55
Кулик
8
Бугаев
77
Каборе
71
Попов
99
Данило
55
Нахушев
40
Перендиа
40
Перендиа
55
Нахушев
23
Мухаметшин
88
Иванов
88
Иванов
23
Мухаметшин
20
Дональд
48
Луценко
48
Луценко
20
Дональд
71
Попов
11
Букур
11
Букур
71
Попов
19
Рабиу
8
Тлисов
8
Тлисов
19
Рабиу
20
Игнатьев
23
Соснин
23
Соснин
20
Игнатьев
Остались в запасе
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Евгений Помазан
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Гонсало Буено
АП
26
Секу
ПП
88
Арсен Хубулов
ПП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Мордовия - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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