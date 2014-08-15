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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Уфа (мол)
Зенит (мол) - Уфа (мол): обзор матча 15 августа 2014
Зенит (мол)
15.08.2014, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
3 : 2
Завершен
Уфа (мол)
5'
Е. Марков
72'
Е. Марков
82'
П. Осипов
38'
Б. Хаернасов
49'
А. Килин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Уфа (мол)
Замена
С. Жалобков
️️️️
Е. Марков
90'
+2
85'
Замена
В. Халфин
️️️️
Д. Шакиров
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Назимов
85'
ГОЛ! 3:2!
П. Осипов
82'
76'
Замена
Д. Шакиров
️️️️
И. Якупов
73'
Замена
А. Шайбеков
️️️️
Б. Хаернасов
ГОЛ! 2:2!
Е. Марков
72'
68'
Замена
С. Тамразов
️️️️
И. Безденежных
64'
Замена
С. Кречетов
️️️️
Т. Акахоши
Желтая карточка
Е. Марков
63'
Замена
Е. Серенков
️️️️
Д. Зуев
57'
Желтая карточка
И. Кубышкин
56'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Килин
Замена
Д. Ходаковский
️️️️
З. Диланян
46'
Замена
П. Осипов
️️️️
А. Симонян
46'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
С. Ребенко
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хаернасов
Замена
П. Назимов
️️️️
П. Долгов
23'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
18
Захар Диланян
ЦП
10
Артем Симонян
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
80
Денис Гильманов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
98
Ильмир Якупов
ЦФ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
27
Такафуми Акахоши
ЦФ
Главный тренер
Макич Микаэлян
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
82
Алексей Макаров
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
60
Владлен Халфин
ЦФ
97
Данил Шакиров
ЦФ
4-1-1-1-3
78
Васютин
7
Скопинцев
75
Ребенко
78
Чистяков
56
Яковлев
77
Зуев
18
Диланян
10
Симонян
20
Марков
19
Гасилин
91
Долгов
3-3-1-3
23
Леонов
94
Шайхутдинов
79
Купряков
85
Салихов
80
Гильманов
23
Севастьянов
87
Безденежных
18
Килин
27
Акахоши
77
Хаернасов
98
Якупов
18
Диланян
97
Ходаковский
97
Ходаковский
18
Диланян
77
Зуев
60
Серенков
60
Серенков
77
Зуев
10
Симонян
73
Осипов
73
Осипов
10
Симонян
Назимов
82
Макаров
82
Макаров
Назимов
75
Ребенко
13
Кубышкин
13
Кубышкин
75
Ребенко
20
Марков
72
Жалобков
72
Жалобков
20
Марков
91
Долгов
43
Назимов
43
Назимов
91
Долгов
77
Хаернасов
90
Шайбеков
90
Шайбеков
77
Хаернасов
Шакиров
60
Халфин
60
Халфин
Шакиров
87
Безденежных
50
Тамразов
50
Тамразов
87
Безденежных
27
Акахоши
95
Кречетов
95
Кречетов
27
Акахоши
98
Якупов
97
Шакиров
97
Шакиров
98
Якупов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Уфа (мол)
42
Данила Давиденко
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Макич Микаэлян
Остались в запасе
42
Данила Давиденко
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
30
Виктор Янбарисов
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Макич Микаэлян
Статистика матча Зенит (мол) - Уфа (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Стадион:
МСА Петровский
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