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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Шахтер
Олимпик - Шахтер: обзор матча 15 августа 2014
Олимпик
15.08.2014, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Шахтер
17'
С. Кривцов
23'
Тайсон
47'
А. Гладкий
76'
В. Нем
90+1'
Т. Степаненко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Шахтер
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
Т. Степаненко
Пас отдал
Л. Адриано
84'
Травма
Тайсон
76'
ГОЛ! 0:4!
В. Нем
Пас отдал
Тайсон
65'
Замена
В. Нем
️️️️
А. Гладкий
Замена
В. Гельзин
️️️️
Г. Кадымян
64'
57'
Замена
Д. Коста
️️️️
Марлос
56'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Фред
47'
ГОЛ! 0:3!
А. Гладкий
Пас отдал
Л. Адриано
Замена
В. Лысенко
️️️️
К. Дорошенко
46'
Желтая карточка
И. Тищенко
45'
Замена
Моха
️️️️
Ш. Иса
39'
Желтая карточка
В. Огиря
37'
Травма
Ш. Иса
34'
23'
ГОЛ! 0:2!
Тайсон
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Кривцов
Пас отдал
Д. Срна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
(К)
ЛЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Игорь Тищенко
ПЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
15
Валерий Лебедь
ОП
13
Владислав Огиря
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
23
Шериф Иса
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
7
Фред
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
АП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
11
Моха
ЦП
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Владислав Гельзин
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
4-2-1-2-1
72
Литовка
30
Иванов
4
Гришко
54
Дитятьев
19
Тищенко
15
Лебедь
13
Огиря
7
Драченко
23
Дорошенко
23
Иса
92
Кадымян
4-2-3-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
27
Кривцов
44
Ракицкий
31
Исмаили
7
Фред
27
Степаненко
10
Марлос
4
Адриано
11
Тайсон
20
Гладкий
92
Кадымян
10
Гельзин
10
Гельзин
92
Кадымян
23
Иса
11
Моха
11
Моха
23
Иса
23
Дорошенко
7
Лысенко
7
Лысенко
23
Дорошенко
7
Фред
11
Тейшейра
11
Тейшейра
7
Фред
10
Марлос
11
Коста
11
Коста
10
Марлос
20
Гладкий
18
Нем
18
Нем
20
Гладкий
Остались в запасе
Олимпик
Шахтер
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Олимпик - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
имени Банникова
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