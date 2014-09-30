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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Борнмут
Дерби Каунти - Борнмут: обзор матча 30 сентября 2014
Дерби Каунти
30.09.2014, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерби Каунти - Борнмут
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0
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0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Борнмут
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Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
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Борнмут
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
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