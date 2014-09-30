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Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Марибор
Шальке-04 - Марибор: обзор матча 30 сентября 2014
Шальке-04
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
1 : 1
Завершен
Марибор
56'
К. Хунтелаар
38'
Д. Богар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Марибор
85'
Желтая карточка
А. Ибраими
83'
Замена
С. Солелих
️️️️
Д. Богар
80'
Замена
У. Н'Диай
️️️️
А. Мертель
Замена
М. Майер
️️️️
К. Боатенг
79'
76'
Желтая карточка
А. Мертель
Желтая карточка
К. Боатенг
71'
67'
Замена
Ж. Менди
️️️️
Д. Вршич
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
66'
57'
Желтая карточка
М. Вилер
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
56'
50'
Желтая карточка
Ж. Филипович
Замена
А. Учида
️️️️
К. Айхан
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Богар
Пас отдал
М. Вилер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
6
Уэлле Н'Диай
ЦП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ферманн
28
Фукс
23
Айхан
32
Матип
3
Аого
33
Нойштедтер
10
Барнетта
7
Дракслер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-2-2-2
33
Ханданович
4
Шулер
28
Вилер
26
Райчевич
7
Меяч
70
Мертель
5
Филипович
39
Богар
22
Вршич
9
Таварес
9
Ибраими
23
Айхан
2
Учида
2
Учида
23
Айхан
27
Боатенг
7
Майер
7
Майер
27
Боатенг
13
Чупо-Мотинг
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
13
Чупо-Мотинг
70
Мертель
6
Н'Диай
6
Н'Диай
70
Мертель
39
Богар
15
Солелих
15
Солелих
39
Богар
22
Вршич
14
Менди
14
Менди
22
Вршич
Остались в запасе
Шальке-04
Марибор
28
Кристиан Веткло
ВР
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Соботтка
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
32
Аргус
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Шальке-04 - Марибор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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