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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Барселона
ПСЖ - Барселона: обзор матча 30 сентября 2014
ПСЖ
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 2
Завершен
Барселона
10'
Д. Луис
26'
М. Верратти
54'
Б. Матюиди
11'
Л. Месси
56'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Барселона
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Л. Моура
90'
+1
Замена
К. Шантом
️️️️
Х. Пасторе
86'
83'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Д. Алвес
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
71'
69'
Замена
Хави
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
66'
62'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Педро
56'
ГОЛ! 3:2!
Неймар
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 3:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
Г. ван дер Вил
54'
Желтая карточка
Б. Матюиди
44'
Желтая карточка
М. Верратти
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Верратти
Пас отдал
Т. Мотта
26'
11'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Л. Моура
10'
9'
Желтая карточка
Д. Алвес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
5
Маркиньос
4
Луис
9
ван дер Вил
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
15
Пасторе
7
Моура
10
Кавани
4-1-2-3
1
тер Стеген
10
Алвес
22
Матье
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
10
Неймар
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
15
Пасторе
8
Шантом
8
Шантом
15
Пасторе
7
Моура
38
Баэбек
38
Баэбек
7
Моура
11
Ракитич
6
Хави
6
Хави
11
Ракитич
10
Алвес
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Алвес
9
Педро
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Педро
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Главный тренер
Лоран Блан
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Барселона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:30 (прямая)
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