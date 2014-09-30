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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Енисей
Сочи - Енисей: обзор матча 30 сентября 2014
Сочи
30.09.2014, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
73'
М. Рогов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Енисей
Замена
В. Сысоев
️️️️
С. Матяш
90'
+3
Замена
А. Апатин
️️️️
М. Рогов
90'
85'
Замена
В. Галыш
️️️️
В. Лешонок
82'
Желтая карточка
А. Мануковский
Замена
Д. Вихров
️️️️
А. Петухов
80'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
78'
Замена
В. Есин
️️️️
Р. Умаров
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Рогов
73'
58'
Замена
С. Цыганов
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
46'
Замена
А. Исаев
️️️️
В. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
13
Сергей Панов
ВР
19
Дмитрий Чернухин
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Евгений Матрахов
ОП
19
Юрий Солнцев
ОП
77
Максим Андреев
АП
11
Александр Петухов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Сочи
35
Артем Смирнов
ВР
6
Денис Вихров
ЦЗ
4
Виктор Сысоев
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
27
Антон Апатин
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
Енисей
79
Александр Плотников
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Панов
19
Чернухин
5
Пискунов
3
Гаджибеков
10
Матрахов
19
Солнцев
31
Рогов
77
Андреев
11
Умаров
10
Матяш
11
Петухов
4-4-2
1
Опарин
18
Марущак
22
Шабаев
35
Гультяев
19
Гарбуз
9
Лешонок
27
Гаглоев
8
Мануковский
83
Харитонов
20
Марков
23
Лескано
11
Петухов
6
Вихров
6
Вихров
11
Петухов
10
Матяш
4
Сысоев
4
Сысоев
10
Матяш
11
Умаров
27
Есин
27
Есин
11
Умаров
31
Рогов
27
Апатин
27
Апатин
31
Рогов
23
Лескано
9
Цыганов
9
Цыганов
23
Лескано
27
Гаглоев
10
Исаев
10
Исаев
27
Гаглоев
9
Лешонок
88
Галыш
88
Галыш
9
Лешонок
Остались в запасе
Сочи
Енисей
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Демидов
13
Самир Юсифов
ЦП
22
Денис Магадиев
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
14
Алексей Золотаренко
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
22
Денис Магадиев
ЦЗ
79
Александр Плотников
ВР
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Демидов
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Сочи - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
МСА Петровский
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