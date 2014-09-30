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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Челси
Спортинг - Челси: обзор матча 30 сентября 2014
Спортинг
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 1
Завершен
Челси
34'
Н. Матич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Челси
90'
+3
Желтая карточка
С. Фабрегас
84'
Замена
М. Салах
️️️️
Э. Азар
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
А. Каррильо
81'
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Силва
81'
75'
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
С. Соареш
74'
72'
Желтая карточка
Э. Азар
71'
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Оскар
Замена
П. Оливейра
️️️️
Маурисио
64'
Желтая карточка
Маурисио
60'
58'
Желтая карточка
Б. Иванович
58'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Ж. Мариу
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
Н. Матич
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
В. Карвалью
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Оскар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Ориоль Росель
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
33
Маурисио
33
Сильва
23
Сарр
21
Соареш
10
Карвалью
23
Мариу
15
Силва
17
Нани
19
Каррильо
19
Слимани
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
16
Луис
18
Матич
20
Шюррле
8
Оскар
4
Фабрегас
10
Азар
19
Коста
33
Маурисио
15
Оливейра
15
Оливейра
33
Маурисио
15
Силва
17
Капель
17
Капель
15
Силва
19
Каррильо
12
Монтеро
12
Монтеро
19
Каррильо
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
8
Оскар
12
Оби Микел
12
Оби Микел
8
Оскар
10
Азар
10
Салах
10
Салах
10
Азар
Остались в запасе
Спортинг
Челси
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Ориоль Росель
ЦП
1
Марсело Бук
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Спортинг - Челси
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Жозе Алваладе
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