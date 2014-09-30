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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЦСКА - Бавария
ЦСКА - Бавария: обзор матча 30 сентября 2014
ЦСКА
30.09.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
22'
Т. Мюллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Бавария
89'
Замена
К. Писарро
️️️️
Р. Левандовски
80'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Роббен
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
77'
76'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Гетце
67'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
С. Думбия
️️️️
Б. Натхо
66'
Желтая карточка
Р. Еременко
45'
+1
40'
Желтая карточка
Ф. Лам
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
6
Фернандес
17
Миланов
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
4-1-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
4
Бенатиа
4
Данте
24
Бернат
21
Лам
3
Алонсо
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
10
Натхо
22
Думбия
22
Думбия
10
Натхо
10
Роббен
13
Рафинья
13
Рафинья
10
Роббен
27
Гетце
10
Шакири
10
Шакири
27
Гетце
9
Левандовски
14
Писарро
14
Писарро
9
Левандовски
Остались в запасе
ЦСКА
Бавария
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча ЦСКА - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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