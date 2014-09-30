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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Атлетик
БАТЭ - Атлетик: обзор матча 30 сентября 2014
БАТЭ
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
19'
Д. Поляков
41'
А. Карницкий
45'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Атлетик
90'
+3
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Замена
Э. Олехнович
️️️️
М. Гордейчук
90'
+2
Замена
В. Родионов
️️️️
А. Карницкий
86'
85'
Желтая карточка
Г. Токеро
84'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
А. Яковлев
️️️️
М. Володько
81'
77'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Ираола
Желтая карточка
Д. Поляков
68'
46'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Гомес
46'
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Рико
45'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
И. Муньяин
ГОЛ! 2:0!
А. Карницкий
Пас отдал
Н. Сигневич
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Поляков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Александр Павлов
АП
36
Андрей Яковлев
ПП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
23
Поляков
24
Филипенко
14
Хагуш
14
Яблонский
62
Гордейчук
8
Володько
14
Карницкий
11
Володько
14
Сигневич
4-3-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
62
Гордейчук
23
Олехнович
23
Олехнович
62
Гордейчук
11
Володько
36
Яковлев
36
Яковлев
11
Володько
14
Карницкий
20
Родионов
20
Родионов
14
Карницкий
17
Рико
18
де Маркос
18
де Маркос
17
Рико
11
Гомес
14
Сусаета
14
Сусаета
11
Гомес
51
Ираола
23
Токеро
23
Токеро
51
Ираола
Остались в запасе
БАТЭ
Атлетик
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Главный тренер
Александр Ермакович
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
17
Александр Павлов
АП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча БАТЭ - Атлетик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Борисов-Арена
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