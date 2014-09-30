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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Аякс
АПОЭЛ - Аякс: обзор матча 30 сентября 2014
АПОЭЛ
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
31'
Г. Мандука (П)
28'
Л. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Аякс
90'
Желтая карточка
К. Сигторссон
Желтая карточка
Э. Алонефтис
89'
Желтая карточка
Ж. Гильерме
81'
Замена
Р. Джеббур
️️️️
К. Шеридан
81'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Г. Мандука
79'
74'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Л. Андерсен
74'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. Шоне
Замена
Т. Де Винсенти
️️️️
Т. Гомеш
71'
56'
Желтая карточка
Я. Силлессен
48'
Желтая карточка
Н. Виргевер
36'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Мандука
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Андерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Дэви Классен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-4-1-1
78
Пардо
3
Гильерме
50
Карлао
23
Антониадес
28
Мариу Сержиу
21
Мандука
26
Мораиш
46
Алонефтис
16
Винисиус
8
Гомеш
9
Шеридан
3-2-2-1-2
24
Силлессен
20
Бойлесен
34
Велтман
16
ван Рейн
24
Виргевер
4
Мойсандер
20
Шоне
17
Сереро
18
Классен
25
Андерсен
30
Сигторссон
8
Гомеш
30
Де Винсенти
30
Де Винсенти
8
Гомеш
21
Мандука
7
Эфрем
7
Эфрем
21
Мандука
9
Шеридан
19
Джеббур
19
Джеббур
9
Шеридан
20
Шоне
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
20
Шоне
25
Андерсен
35
Кишна
35
Кишна
25
Андерсен
Остались в запасе
АПОЭЛ
Аякс
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
10
Лерин Дуарте
ЦП
1
Дидрик Бур
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча АПОЭЛ - Аякс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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