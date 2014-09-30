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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Порту
Шахтер - Порту: обзор матча 30 сентября 2014
Шахтер
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Порту
52'
А. Тейшейра
86'
Л. Адриано
87'
Д. Мартинес (П)
90+3'
Д. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Порту
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Д. Мартинес
Пас отдал
К. Тельо
87'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Бернард
86'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
79'
78'
Замена
Адриан
️️️️
Я. Браими
Замена
Илсиньо
️️️️
Тайсон
74'
Желтая карточка
Фернандо
69'
65'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
И. Маркано
64'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
В. Абубакар
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
А. Кучер
52'
Желтая карточка
Д. Срна
49'
48'
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
Т. Степаненко
37'
36'
Желтая карточка
О. Торрес
35'
Пенальти не реализован!
Я. Браими
Желтая карточка
А. Кучер
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Марсио Азеведо
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Тайсон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
(К)
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЛВ
8
Ясин Браими
ОП
5
Иван Маркано
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Порту
1
Андрес
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
20
Адриан
ЦФ
9
Джексон Мартинес
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Пятов
6
Азеведо
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
20
Фернандо
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
4-2-1-2-1
1
Фабиано
13
Данило
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
26
Сандро
8
Браими
5
Маркано
16
Эррера
37
Тельо
8
Торрес
9
Абубакар
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
11
Тайсон
77
Илсиньо
77
Илсиньо
11
Тайсон
5
Маркано
11
Кинтеро
11
Кинтеро
5
Маркано
8
Браими
20
Адриан
20
Адриан
8
Браими
9
Абубакар
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Абубакар
Остались в запасе
Шахтер
Порту
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Андрес
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Шахтер - Порту
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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