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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Рома
Манчестер Сити - Рома: обзор матча 30 сентября 2014
Манчестер Сити
30.09.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рома
4'
С. Агуэро (П)
23'
Ф. Тотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Рома
89'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
89'
Травма
Майкон
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Агуэро
85'
83'
Замена
Х. Холебас
️️️️
А. Флоренци
81'
Желтая карточка
Р. Наингголан
72'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Э. Джеко
58'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
55'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Х. Навас
46'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
Р. Наингголан
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Агуэро
4'
3'
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандиньо
ОП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Харт
16
Навас
4
Компани
2
Демичелис
3
Клиши
5
Фернандиньо
5
Сабалета
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
10
Агуэро
3-3-2-1-1
1
Скорупски
24
Флоренци
2
Янга-Мбива
44
Манолас
13
Майкон
20
Кейта
3
Коул
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
16
Навас
20
Милнер
20
Милнер
16
Навас
10
Джеко
8
Лэмпард
8
Лэмпард
10
Джеко
10
Агуэро
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Агуэро
24
Флоренци
25
Холебас
25
Холебас
24
Флоренци
13
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
13
Майкон
10
Тотти
11
Итурбе
11
Итурбе
10
Тотти
Остались в запасе
Манчестер Сити
Рома
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Манчестер Сити - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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