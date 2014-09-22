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Амкар-Пермь - Краснодар
Амкар-Пермь - Краснодар: обзор матча 22 сентября 2014
Амкар-Пермь
22.09.2014, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
43'
И. Киреев
26'
Вандерсон
74'
Жоаозиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Краснодар
90'
+3
Желтая карточка
А. Енджейчик
90'
+2
Желтая карточка
А. Дикань
Замена
И. Пикущак
️️️️
И. Черенчиков
84'
Замена
П. Занев
️️️️
Я. Вавржиняк
80'
78'
Желтая карточка
Р. Аджинджал
75'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Вандерсон
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жоаозиньо
Желтая карточка
И. Черенчиков
73'
69'
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
Н. Бурмистров
61'
Замена
Ари
️️️️
М. Перейра
Замена
П. Соломатин
️️️️
Я. Гол
58'
ГОЛ! 1:1!
И. Киреев
43'
Желтая карточка
С. Баланович
38'
Желтая карточка
Д. Дзахов
33'
27'
Желтая карточка
В. Калешин
26'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Януш Гол
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Игорь Киреев
ПП
8
Фегор Огуде
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
39
Ари
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
3-3-3-1
1
Герус
97
Фибел
79
Черенчиков
30
Таказов
31
Вавржиняк
32
Йовичич
23
Баланович
5
Гол
71
Дзахов
88
Киреев
8
Огуде
4-4-1-1
31
Дикань
4
Гранквист
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
17
Калешин
10
Перейра
18
Газинский
10
Ахмедов
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
14
Вандерсон
31
Вавржиняк
11
Занев
11
Занев
31
Вавржиняк
5
Гол
31
Соломатин
31
Соломатин
5
Гол
79
Черенчиков
10
Пикущак
10
Пикущак
79
Черенчиков
18
Бурмистров
20
Аджинджал
20
Аджинджал
18
Бурмистров
14
Вандерсон
21
Лаборде
21
Лаборде
14
Вандерсон
10
Перейра
39
Ари
39
Ари
10
Перейра
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Краснодар
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Амкар-Пермь - Краснодар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Звезда
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