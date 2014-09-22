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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Волынь
Динамо К - Волынь: обзор матча 22 сентября 2014
Динамо К
22.09.2014, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Волынь
18'
А. Ярмоленко
33'
Д. Ленс
61'
А. Ярмоленко
84'
В. Калитвинцев
71'
И. Жунич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Волынь
ГОЛ! 4:1!
В. Калитвинцев
Пас отдал
Д. Ленс
84'
83'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Р. Мемешев
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
А. Ярмоленко
77'
Замена
В. Буяльский
️️️️
Ю. Бельханда
76'
75'
Замена
С. Воронин
️️️️
Д. Немчанинов
71'
ГОЛ! 3:1!
И. Жунич
Пас отдал
Р. Бабенко
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Кравец
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Ярмоленко
61'
52'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
46'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
А. Шабанов
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
Пас отдал
А. Ярмоленко
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Ю. Бельханда
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ОП
8
Сергей Сидорчук
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
(К)
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
30
Сергей Симинин
(К)
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
93
Флорентин Матей
ЛП
31
Артем Шабанов
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Редван Мемешев
ПП
30
Александр Кобахидзе
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
7
Сергей Воронин
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
4-2-1-2-1
23
Рыбка
8
Макаренко
21
Данило Силва
21
Вида
15
Драгович
37
Рыбалка
8
Сидорчук
20
Бельханда
17
Ленс
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-1-3-1-1
42
Недилько
30
Симинин
18
Прындета
5
Жунич
23
Немчанинов
31
Шабанов
7
Мемешев
8
Бабенко
93
Матей
10
Бикфалви
30
Кобахидзе
7
Ярмоленко
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
7
Ярмоленко
20
Бельханда
29
Буяльский
29
Буяльский
20
Бельханда
11
Кравец
91
Теодорчик
91
Теодорчик
11
Кравец
23
Немчанинов
7
Воронин
7
Воронин
23
Немчанинов
31
Шабанов
79
Бабатунде
79
Бабатунде
31
Шабанов
7
Мемешев
89
Козьбан
89
Козьбан
7
Мемешев
Остались в запасе
Динамо К
Волынь
1
Артур Рудько
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
17
Данило Мариотто Дос Сантос
ЦФ
13
Артем Кичак
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Динамо К - Волынь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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