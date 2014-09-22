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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Краснодар (мол)
Амкар (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 22 сентября 2014
Амкар (мол)
22.09.2014, понедельник, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар (мол)
12'
А. Курзенев
86'
В. Чухланцев
90+3'
В. Чухланцев
6'
В. Стежко
56'
И. Черчесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Краснодар (мол)
ГОЛ! 3:2!
В. Чухланцев
90'
+3
86'
Замена
А. Григорян
️️️️
И. Черчесов
ГОЛ! 2:2!
В. Чухланцев
86'
79'
Замена
В. Черов
️️️️
А. Агеев
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Курзенев
78'
Замена
Р. Гусейнов
️️️️
Н. Пермяков
72'
66'
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Воробьев
65'
Желтая карточка
Н. Гаджиев
Замена
В. Чухланцев
️️️️
Е. Парамонов
58'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
А. Анфёров
58'
57'
Замена
В. Альшанский
️️️️
Д. Бакай
56'
ГОЛ! 1:2!
И. Черчесов
46'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
Д. Васенин
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Д. Горячкин
Замена
Н. Голдобин
️️️️
М. Симоновски
46'
24'
Замена
А. Мальцев
️️️️
А. Лузин
ГОЛ! 1:1!
А. Курзенев
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Стежко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
9
Марко Симоновски
ЦФ
60
Андрей Анфёров
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
90
Инал Черчесов
ЦП
49
Дмитрий Бакай
АП
76
Александр Агеев
АП
14
Денис Васенин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
95
Михаил Рожков
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
93
Антон Мальцев
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
24
Алексей Орлов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
3-1-2-1-3
57
Селихов
25
Збожень
44
Пермяков
40
Трошев
38
Алейников
11
Парамонов
33
Камеш
10
Урхов
91
Курзенев
60
Анфёров
9
Симоновски
4-1-1-2-2
61
Горячкин
5
Стежко
2
Новак
37
Лузин
3
Гогличидзе
74
Фомин
90
Черчесов
49
Бакай
76
Агеев
10
Воробьев
14
Васенин
91
Курзенев
95
Рожков
95
Рожков
91
Курзенев
44
Пермяков
29
Гусейнов
29
Гусейнов
44
Пермяков
11
Парамонов
96
Чухланцев
96
Чухланцев
11
Парамонов
60
Анфёров
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
60
Анфёров
9
Симоновски
97
Голдобин
97
Голдобин
9
Симоновски
49
Бакай
30
Альшанский
30
Альшанский
49
Бакай
10
Воробьев
24
Орлов
24
Орлов
10
Воробьев
37
Лузин
93
Мальцев
93
Мальцев
37
Лузин
76
Агеев
2
Черов
2
Черов
76
Агеев
90
Черчесов
70
Григорян
70
Григорян
90
Черчесов
14
Васенин
97
Гаджиев
97
Гаджиев
14
Васенин
61
Горячкин
45
Ермаков
45
Ермаков
61
Горячкин
Остались в запасе
Амкар (мол)
Краснодар (мол)
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
19
Валерий Кузнецов
ЦФ
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Амкар (мол) - Краснодар (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Ильдар Годунов
(Саранск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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