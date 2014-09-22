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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Олимпик
Днепр - Олимпик: обзор матча 22 сентября 2014
Днепр
22.09.2014, понедельник, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
5 : 0
Завершен
Олимпик
9'
Е. Селезнев
49'
Б. Гама
75'
А. Сытник (АГ)
76'
Н. Калинич
89'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Олимпик
ГОЛ! 5:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Ротань
89'
Желтая карточка
Н. Калинич
80'
Замена
А. Мигунов
️️️️
Б. Гама
79'
ГОЛ! 4:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Р. Зозуля
76'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
А. Сытник
75'
70'
Замена
Моха
️️️️
М. Драченко
Замена
Н. Калинич
️️️️
Е. Селезнев
67'
Желтая карточка
Д. Канкава
65'
Замена
С. Политыло
️️️️
С. Кравченко
56'
55'
Замена
А. Сытник
️️️️
Г. Кадымян
54'
Замена
Е. Одинцов
️️️️
Д. Еременко
ГОЛ! 2:0!
Б. Гама
49'
Желтая карточка
С. Кравченко
42'
27'
Желтая карточка
В. Огиря
ГОЛ! 1:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Б. Гама
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Олимпик
72
Игорь Литовка
ВР
30
Павел Иванов
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
23
Кирилл Дорошенко
ЛВ
7
Максим Драченко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
23
Шериф Иса
АП
6
Дмитрий Еременко
АП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
90
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
21
Младен Бартулович
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
30
Евгений Одинцов
ЦП
18
Игорь Семенина
ЦП
11
Моха
ЦП
9
Александр Сытник
ЦФ
10
Владислав Гельзин
ЦФ
4-4-2
71
Бойко
3
Мазух
23
Стринич
23
Дуглас
7
Лучкевич
29
Ротань
16
Гама
23
Канкава
14
Кравченко
11
Селезнев
10
Зозуля
4-2-3-1
72
Литовка
13
Огиря
54
Дитятьев
4
Гришко
30
Иванов
7
Драченко
19
Тищенко
23
Иса
6
Еременко
23
Дорошенко
92
Кадымян
16
Гама
90
Мигунов
90
Мигунов
16
Гама
14
Кравченко
89
Политыло
89
Политыло
14
Кравченко
11
Селезнев
9
Калинич
9
Калинич
11
Селезнев
6
Еременко
30
Одинцов
30
Одинцов
6
Еременко
92
Кадымян
9
Сытник
9
Сытник
92
Кадымян
7
Драченко
11
Моха
11
Моха
7
Драченко
Остались в запасе
Днепр
Олимпик
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
10
Владислав Гельзин
ЦФ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Остались в запасе
10
Владислав Гельзин
ЦФ
22
Андрей Мищенко
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Днепр - Олимпик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
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«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
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1
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2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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