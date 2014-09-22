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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Торпедо - Динамо
Торпедо - Динамо: обзор матча 22 сентября 2014
Торпедо
22.09.2014, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Динамо
11'
А. Кацалапов
10'
А. Ионов
82'
А. Ионов
89'
Б. Джуджак
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Динамо
89'
ГОЛ! 1:3!
Б. Джуджак
Пас отдал
А. Кокорин
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Ионов
Пас отдал
К. Кураньи
Замена
У. Виейра
️️️️
Р. Мирзов
79'
60'
Замена
С. Манолев
️️️️
Т. Губочан
55'
Замена
А. Кокорин
️️️️
В. Ванкер
46'
Замена
Ф. Дуглас
️️️️
К. Самба
ГОЛ! 1:1!
А. Кацалапов
Пас отдал
Д. Билялетдинов
11'
10'
Желтая карточка
Т. Губочан
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
К. Кураньи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
30
Юрий Жевнов
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
3
Адам Кокошка
ПЗ
55
Егор Тараканов
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
14
Динияр Билялетдинов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Торпедо
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
10
Угу Виейра
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-2-2-2
30
Жевнов
34
Кацалапов
99
Новосельцев
44
Рыков
3
Кокошка
55
Тараканов
16
Стеванович
14
Билялетдинов
9
Комбаров
99
Шевченко
27
Мирзов
4-4-1-1
30
Габулов
15
Губочан
13
Гранат
4
Самба
28
Бюттнер
21
Ванкер
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
11
Ионов
22
Кураньи
27
Мирзов
10
Угу Виейра
10
Угу Виейра
27
Мирзов
4
Самба
6
Дуглас
6
Дуглас
4
Самба
15
Губочан
11
Манолев
11
Манолев
15
Губочан
21
Ванкер
9
Кокорин
9
Кокорин
21
Ванкер
Остались в запасе
Торпедо
Динамо
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Горан Блажевич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
5
Иван Франьич
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Николай Савичев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Торпедо - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Сатурн
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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