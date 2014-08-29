Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 29 августа 2014
Валенсия
29.08.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Малага
31'
П. Алькасер
45+1'
Д. Парехо
56'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
С. Фегули
82'
Замена
К. Хиль
️️️️
П. Пьятти
77'
76'
Замена
Хуанпи
️️️️
Л. Альберто
65'
Желтая карточка
Р. Росалес
64'
Замена
Саму
️️️️
Р. Орта
57'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Хуанми
ГОЛ! 3:0!
П. Пьятти
Пас отдал
П. Алькасер
56'
Замена
Б. Сукулини
️️️️
А. Гомеш
46'
Пенальти не реализован!
Д. Парехо
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
45'
+1
45'
Желтая карточка
Велигтон
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Х. Луис Гайя
31'
27'
Красная карточка
С. Дардер
Желтая карточка
А. Гомеш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
21
Рубен Везо
30
Отаменди
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
4-2-2-2
13
Камени
16
Росалес
20
Санчес
3
Велигтон
15
Бока
10
Дардер
4
Камачо
18
Альберто
21
Орта
7
Хуанми
24
Санта Крус
10
Пьятти
10
Хиль
10
Хиль
10
Пьятти
20
Гомеш
5
Сукулини
5
Сукулини
20
Гомеш
8
Фегули
20
Ибаньес
20
Ибаньес
8
Фегули
21
Орта
14
Саму
14
Саму
21
Орта
18
Альберто
10
Хуанпи
10
Хуанпи
18
Альберто
7
Хуанми
70
Кастильехо
70
Кастильехо
7
Хуанми
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
7
Эсекьель Рескальдани
ЦФ
13
Гильермо Очоа
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Валенсия - Малага
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Малага
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+