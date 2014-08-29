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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 29 августа 2014
Хетафе
29.08.2014, пятница, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
29'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Альмерия
Замена
Р. Лаго
️️️️
А. Васкес
88'
Желтая карточка
П. Сарабия
83'
Желтая карточка
Д. Кастро
81'
75'
Замена
Корона
️️️️
М. дос Сантос
73'
Замена
Т. Дангда
️️️️
Т. Хемед
70'
Желтая карточка
М. дос Сантос
Замена
А. Лафита
️️️️
Саммир
63'
61'
Замена
Тьеви
️️️️
Э. Мендес
59'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Д. Кастро
️️️️
Ф. Инестроза
57'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
Пас отдал
Ф. Инестроза
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
21
Мичел
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
19
Саммир
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
18
Томас Парти
ЦП
12
Верса
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
15
Корона
АП
23
Тьеви
ПВ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
3-5-1-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
2
Вигарай
20
Валера
8
Инестроза
22
Родригес
19
Саммир
25
Ласен
21
Мичел
7
Сарабия
9
Васкес
4-5-1
23
Рубен
23
Наварро
5
Трухильо
15
дос Сантос
16
Дюбарбье
7
Мендес
18
Парти
12
Верса
23
Сориано
19
Зонго
10
Хемед
9
Васкес
3
Лаго
3
Лаго
9
Васкес
19
Саммир
7
Лафита
7
Лафита
19
Саммир
8
Инестроза
17
Кастро
17
Кастро
8
Инестроза
10
Хемед
10
Дангда
10
Дангда
10
Хемед
15
дос Сантос
15
Корона
15
Корона
15
дос Сантос
7
Мендес
23
Тьеви
23
Тьеви
7
Мендес
Остались в запасе
Хетафе
Альмерия
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Хетафе - Альмерия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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