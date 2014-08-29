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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 29 августа 2014
Урал
29.08.2014, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
68'
О. Иванов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
90'
+3
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Адилсон
90'
Замена
И. Айссати
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Ч. Лунгу
88'
85'
Замена
Кану
️️️️
О. Иванов
83'
Желтая карточка
Я. Годзюр
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Ставпец
77'
68'
ГОЛ! 0:1!
О. Иванов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
В. Подберезкин
65'
Желтая карточка
А. Данцев
61'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Щаницин
46'
Желтая карточка
А. Фидлер
45'
+1
22'
Желтая карточка
М. Коморовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
13
Александр Щаницин
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
10
Кану
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
4-1-2-3
12
Заболотный
7
Данцев
6
Оттесен
2
Хозин
5
Бергер
10
Фидлер
92
Подберезкин
10
Лунгу
13
Щаницин
21
Ерохин
16
Ставпец
3-4-1-2
31
Годзюр
30
Кудряшов
13
Семенов
24
Коморовски
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
31
Рыбус
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Аилтон
13
Щаницин
30
Асеведо
30
Асеведо
13
Щаницин
92
Подберезкин
10
Манучарян
10
Манучарян
92
Подберезкин
16
Ставпец
13
Дорожкин
13
Дорожкин
16
Ставпец
19
Иванов
10
Кану
10
Кану
19
Иванов
21
Адилсон
22
Пирис
22
Пирис
21
Адилсон
10
Лебеденко
14
Айссати
14
Айссати
10
Лебеденко
Остались в запасе
Урал
Ахмат
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
18
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Ахмат
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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