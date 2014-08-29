Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 29 августа 2014
Аугсбург
29.08.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
83'
Р. Бобадилья
90'
Т. Матавж
12'
М. Ройс
15'
С. Папастатопулос
78'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
ГОЛ! 2:3!
Т. Матавж
Пас отдал
А. Рахман Баба
90'
86'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
ГОЛ! 1:3!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Рахман Баба
83'
Замена
Д. Кор
️️️️
Н. Джурдич
82'
78'
ГОЛ! 0:3!
А. Рамос
73'
Желтая карточка
С. Бендер
73'
Замена
А. Рамос
️️️️
К. Гросскройц
70'
Желтая карточка
Н. Суботич
Замена
Т. Матавж
️️️️
М. Фойлнер
69'
64'
Замена
С. Бендер
️️️️
М. Йойич
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Ш. Паркер
61'
55'
Желтая карточка
М. Йойич
Желтая карточка
П. Верхаг
43'
Желтая карточка
Т. Вернер
42'
15'
ГОЛ! 0:2!
С. Папастатопулос
Пас отдал
М. Ройс
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
Пас отдал
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
7
Халед Нарей
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
9
Паркер
8
Фойлнер
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
28
Джурдич
4-1-3-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
3
Суботич
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Кель
22
Мхитарян
18
Йойич
6
Гросскройц
18
Ройс
7
Обамеянг
28
Джурдич
31
Кор
31
Кор
28
Джурдич
8
Фойлнер
9
Матавж
9
Матавж
8
Фойлнер
9
Паркер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
Паркер
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
18
Йойич
5
Бендер
5
Бендер
18
Йойич
6
Гросскройц
20
Рамос
20
Рамос
6
Гросскройц
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
7
Халед Нарей
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Остались в запасе
7
Халед Нарей
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия Д
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+